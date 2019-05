Ghali e Mariacarla Boscono da fidanzati alla sfilata Cruise 2020 di Gucci ai Musei Capitolini a Roma: il rapper e la top model si regalano i riflettori in coppia

Alla sfilata di Gucci a Roma red carpet da fidanzati per Mariacarla Boscono e Ghali

Look eccentrico e ricercato per la coppia che esce definitivamente allo scoperto

Ghali e Mariacarla Boscono attirano l’attenzione dei media. Alla sfilata Cruise 2020 di Gucci ai Musei Capitolini a Roma, un fashion show pieno zeppo di celebrità, il rapper 26enne e la top model 38enne arrivano insieme, da fidanzati. I due si regalano i riflettori in coppia ed escono così definitivamente allo scoperto. Quattrocento selezionatissimi ospiti appartenenti al mondo della musica e del cinema: eccentrici come gli abiti che popolano l’universo di Alessandro Michele. Il direttore artistico della maison ha voluto rendere un tributo alla Capitale, città in cui è cresciuto e ha iniziato la carriera da stilista. La sfilata Gucci a Roma è un incanto. Mariacarla Boscono e Ghali, con un look ricercatissimo e total white, da fidanzati, osservano ogni particolare senza mai perdersi di vista. Prima, sia in auto, mentre si dirigono ai Musei Capitolini, che sul red carpet, si riempiono di affettuosità e si concedono agli obiettivi dei fotografi presenti. Complici, innamorati, alla sfilata Gucci a Roma Ghali e Mariacarla Boscono non possono passare inosservati. Lui è un vero talento del rap, corteggiatissimo anche all’estero, lei un’icona della moda. Insieme, fidanzati e felici, non si nascondo più. La differenza d’età non pare proprio un problema per i due, c’è un grande feeling a unirli.

