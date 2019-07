Fedez ha lanciato un trend in fatto di hairstyle. Dopo di lui anche il chirurgo estetico dei vip Giacomo Urtis, 42 anni, ha deciso di decolorare i capelli e ora è biondo platino.

Giacomo Urtis ha deciso di abbandonare il castano scuro per uno sgargiante biondo platino che di certo non passa inosservato. Il chirurgo estetico delle celebrità ha così dato una rinfrescata al suo look con un colore di capelli che a quanto pare sta impazzando tra i famosi.

Sono in molti i volti noti che si sono schiariti radicalmente la chioma. Fedez sicuramente è quello che ha fatto più parlare per il suo "colpo di testa". La rete si è scatenata e in molti hanno visto una somiglianza con l'attrice Brigitte Nielsen, famosa per il taglio corto biondo platino.

Capelli decolorati anche per Andreas Muller. Il ballerino, vincitore di "Amici", ha cambiato colore alla chioma dopo aver perso una scommessa con il fratello Alessio: "La maturità di mio fratello: 'Se passo con 70 te colori i capelli come me Andre'. 70!", scrive su Instagram Andreas.

Biondo pure il calciatore del Cagliari Simone Aresti, compagno dell'ex volto di "Temptation Island" Aurora Betti.





