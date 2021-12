Giacomo Urtis duro con Jessica Selassiè: 'Bambina capricciosa, il bonazzo non è entrato per lei, se è single da 5 anni è perché...'

Giacomo Urtis è duro con Jessica Selassiè. Il medico estetico dei famosi è spietato con la principessa 27enne che si è presa una cotta per Alex Basciano e piange. La critica fortemente replicando a Sophie Codegoni che si lamenta. “Bambina capricciosa, il bonazzo non è entrato per lei, mica è suo!”, sottolinea tagliente.

“Jessica dice che io sto con Gianmaria, Miriana è fissa con Biagio e Lulù è con Manuel. E lei quando gira per la casa è sola. Si sente molto demotivata…”, gli confida la Codegoni. Urtis ribatte velenoso.

“Come si sente sola? E gli altri? Ah, gli altri sono adulti? A me il suo sembra un capriccio, tipo vede gli altri fidanzati e dice ‘lo voglio anche io’, questo è un capriccio - sbotta Giacomo - Anche io vorrei stare qua con un bonazzo e fare tante cose, ma c’è la realtà. Siamo venti persone, se quattro si accoppiano vorrà dire che gli altri non sono fatti gli uni per gli altri, non è che può farsene una colpa o dire ‘non piaccio’, perché è una bella ragazza”.

Poi il 43enne aggiunge spietato: “Se non ha uno da cinque anni il problema è suo perché qualcuno che se la piglia in giro c’è, è una bella tipa. Che uno debba aspettare che al GF entri un bonazzo per te beh no, il bonazzo deve anche decidere con chi stare. Non è che se entra un bonazzo è per te”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/12/2021.