Giacomo Urtis 'fidanzato segreto’ di Corona? Fabrizio reagisce così

Qualche giorno fa Giacomo Urtis nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ ha raccontato di aver avuto una lunga relazione, in qualche modo “segreta”, con un noto personaggio del mondo dello spettacolo che è poi finito in carcere. Tutti gli indizi portavano a credere che si potesse trattare di Fabrizio Corona. E proprio quest’ultimo deve aver pensato lo stesso visto che ha voluto replicare via social all’insinuazione e lo ha fatto in un modo ironico. Sebbene i due si conoscano da anni, Fabrizio ha smentito scrivendo sul social: “Amore mio, grande, unico e solo… era un nostro segreto, daiii”.

Ma cosa aveva detto Urtis parlando con alcuni coinquilini della Casa? “Un giorno in aeroporto vedo questo e lo riconosco subito dalle braccia. Mi ripetevo ‘eppure è lui, io lo conosco’, mi giro e gli dico ‘ciao io sono Giacomo’, lui mi dice ‘ciao e io sono em…’, ho lasciato la tipa che avevo all’epoca (ha affermato di non essere sempre stato gay, ndr) e mi sono attaccato a lui”.

“Insomma questo uomo molto noto era sposato diversi anni fa. Praticamente vivevamo insieme io, lui e la compagna. Lui è molto famoso, non faccio nomi. Però ti dico che a un certo punto l’hanno messo in carcere e quindi nulla. L’ho dovuto lasciare perché aveva da pensare a sé stesso. Però andavo ogni mese in galera a trovarlo questo sì, un grande affetto. Per anni sono andato a visitarlo. Quando è uscito ci siamo rivisti spesso, adesso è fuori dalla prigione per fortuna”, aveva poi aggiunto.

