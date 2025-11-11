Giada De Blanck fa una sorpresa a mamma Patrizia per gli 85 anni della contessa: guarda

Nella cucina della loro casa a Roma la 44enne finge di volerle preparare un tè

“Sto preparando la sorpresa che mamma non si aspetta: la sua torta preferita. Lei è la contessa De Blanck e naturalmente per i suoi 85 anni le ho fatto preparare un Mont Blanc tutto per lei…”, svela Giada De Blanck nelle sue Storie. La 44enne fa una sorpresa alla mamma Patrizia per gli 85 anni della contessa. E’ entusiasta del pensiero che ha avuto per l’adorato genitore.

“Mamma tutto bene?”, chiede all’ex gieffina vip. “Sì, mi hai fatto venire qui in cucina…”, risponde lei. “Ti volevo fare un tè, lo vuoi?”, le domanda la figlia. Patrizia dice di sì. Giada accende così la candelina sopra al dolce con sipra scritto “Buon compleanno mamma” e porta la torta a tavola. La donna è seduta col il loro cagnolino, Circeo, sulle gambe.

La contessa è felice. “Grazie, ma che bello. Ho una figlia stupenda, magari tutti avessero una figlia come te”, sottolinea contenta. Giada la esorta a esprimere un desiderio e po spegnere la candelina rossa. “Il desiderio è che tu rimani sempre come sei, dato che sei una ragazza stupenda, sono felice che esisti”, dice Patrizia.

La contessa poi spezza la candela. Giada la prega di ringraziare tutti quelli che hanno ricordato il suo compleanno, il 9 novembre. Patrizia lo fa: “Grazie a tutti quelli che mi fanno gli auguri, anche se io non festeggio perché ogni anno che passa mi avvicino alla morte”. La figlia la contrasta: “Ma che dici! Non è vero”. Le due poi si baciano affettuose.