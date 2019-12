Giancarlo Magalli a Tv Talk parla di influencer. Ospite della trasmissione di Rai Tre il conduttore 72enne dice la sua sul nuovo lavoro che sembra appassionare tutti i giovani. Il 72enne rivela che anche la figlia Michela, 25 anni, è una influencer, una fashion blogger, ma al momento è ancora lui a pagare l’affitto di casa.

Giancarlo Magalli non pensa che farsi delle foto da pubblicare sul social possa essere considerato un vero e proprio lavoro. Prima si concentra sulla polemica per la frase pronunciata da Chiara Biasi durante lo scherzo de Le Iene: “Per 80mila euro non mi alzo nemmeno dal letto”. “Secondo me per 800 euro lei alle sette e mezzo è già vestita. Il clamore per la frase è giustificato? Sì, può indignare. Poi è un altro discorso che lei lo pensi”, sottolinea.

Poi parla della figlia Michela e aggiunge: “Io sono anche padre di influencer, sono padre di fashion blogger. Quindi so di che si tratta. Mia figlia sta crescendo, ma l’affitto a mia figlia comunque lo pago io”.

Michela Magalli fa parte della schiera delle tante influencer, ma Giancarlo Magalli paga il suo affitto. La ragazza è ancora lontana dal mantenersi con questo lavoro, dall’essere indipendente, così lascia intendere il papà, che poi è duro con Chiara Ferragni.

“Guadagna miliardi ma non sa fare niente - tuona - E’ una brava imprenditrice? Sì, la sua merce è se stessa. Se uno ha l’immagine, capitalizza e valorizza quella. L’immagine è un vassoio, su cui uno nella vita magari ci mette simpatia, cultura. Chi ha il vassoio colmo, oggi guadagna molto meno di chi ha solo il vassoio”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/12/2019.