Giancarlo Magalli: 'Raffaella Carrà aveva detto della malattia a una sola persona’

Giancarlo Magalli, ospite di ‘Verissimo’, ha parlato degli ultimi mesi di vita di Raffaella Carrà, che oltre ad essere stata una sua collega era anche un’amica. Il conduttore ha spiegato che l’icona tv, scomparsa a 78 anni lo scorso 5 luglio, aveva rivelato di non avere molto tempo da vivere solamente ad una persona. Di chi si tratta? Del suo ex Sergio Japino, divenuto poi amico, confidente e partner di tanti progetti lavorativi.

“Non lo sapeva nessuno che stava male. Non ha voluto che si sapesse. L’unico che lo sapeva era Sergio Japino, anche perché lei aveva capito che era una strada senza ritorno e voleva che fosse Sergio a occuparsi delle ultime cose”, ha fatto sapere Magalli. “Gli aveva lasciato proprio delle indicazioni sul funerale e le sue ultime volontà”, ha aggiunto il 74enne.

Giancarlo ha poi affrmato che Japino in realtà vivrebbe da tempo nelle Filippine. Quindi sarebbe dovuto tornare in Italia per rimanere accanto a Raffaella, portata via da un tumore ai polmoni, nell’ultimo periodo. “Sergio vive da qualche anno nelle Filippine. E’ tornato in Italia apposta quando ha saputo che lei stava male e le è stato vicino fino all’ultimo. Io l’ho rivisto nel carro funebre il giorno del funerale e mi ha fatto molta tenerezza perché la loro era una storia d’amore che era diventata amicizia e anche una collaborazione professionale forte”, ha aggiunto.

Infine una curiosità: Magalli ha raccontato che molti anni fa affittò una casa alla Carrà, che diventò sua vicina. “Per anni è stata una mia inquilina, poi gliel’ho venduta la casa, abitavamo uno al piano di sopra e uno al piano di sotto”, ha detto.

Scritto da: la Redazione il 4/10/2021.