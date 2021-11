Gianluca Ginoble de Il Volo, prima foto social con la fidanzata: ecco chi è

Gianluca Ginoble de Il Volo esce allo scoperto con la fidanzata e pubblica la prima foto social insieme a lei. I due sono appassionatamente insieme per un evento mondano a Zurigo: l’artista 28enne ufficializza il legame con Eleonora Venturini Storaro, nipote del celebre Vittorio Storaro, famosissimo direttore della fotografia vincitore di ben 3 premi Oscar nel corso della sua lunghissima carriera.

Eleonora è una designer laureata all’Università La Sapienza di Roma, che ora studia moda all’Istituto Marangoni a Milano. La ragazza è attivissima attiva sui social, con un profilo Instagram abbastanza nutrito, che conta circa 15000 follower.

Gianluca ne è innamoratissimo. La mora ha sfilato al braccio del nonno sul red carpet dell’ultima Mostra del Cinema di Venezia lo scorso settembre. Stranamente c'erano pure i tre de Il Volo...

In tv, ospite a Verissimo insieme a Piero Barone e Ignazio Boschetto, Ginoble ha detto: “Io single? No, non sono! In due anni succedono tante cose, ma oggi sono fidanzato e realmente innamorato, posso dirlo pubblicamente: sono felice. Stiamo insieme da un po’ e tra l’altro si chiama anche come mia madre, vedi?”. Il tenore ha aggiunto: “Posso assicurarti che stavolta non cambia, tra due anni il nome sarà sempre lo stesso, promesso!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/11/2021.