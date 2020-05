Gianluca Vacchi sta per diventare padre. A 52 anni l’imprenditore italiano sta per avere il suo primo figlio. L’annuncio è arrivato proprio nel giorno della Festa della Mamma, da Miami, dove vive ormai per la maggior parte dell’anno. Sul social Vacchi ha pubblicato un breve video in cui annuncia la lieta novella ai suoi follower, per poi commuoversi. “Oggi è la Festa della Mamma e ovviamente il mio primo pensiero va a mia madre. Ma poi devo anche dire che quando nella mia vita ho pensato ad una potenziale madre per mio figlio, quella donna aveva le caratteristiche di Sharon (la compagna, ndr)”, dice nel filmato.

“E sono molto felice di annunciarvi e condividere con voi questo, io e Sharon aspettiamo un bambino. Lei è la madre che ho sempre sognato per mio figlio”, aggiunge. A questo punto si gira verso la compagna e l’abbraccia, poi la bacia. Lei gli sussurra nell’orecchio: “Grazie amore per avermi dato il regalo più bello…”. Quindi il cuore di Vacchi si stringe e sul suo viso sono palesemente visibili i segni della commozione.

Gianluca e Sharon sono insieme dal 2018. Lei è una modella di origini venezuelane, ha 24 anni e vive in Florida da molto tempo. Proprio qui i due si sono conosciuti.

Intanto solo lo scorso anno la storica ex fidanzata di Vacchi, ovvero Giorgia Gabriele, è diventata a sua volta mamma. Lo scorso 31 luglio ha dato alla luce il suo primo figlio, Matteo, frutto dell’amore con il compagno Andrea.

Dal canto suo, sempre lo scorso anno, Vacchi aveva rivelato proprio a Gossip.it di vedere nel suo futuro una famiglia e la stabilità sentimentale.

Scritto da: la Redazione il 10/5/2020.