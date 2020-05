Gianluca Vacchi e la fidanzataSharon Fonseca sono tornati in Italia. L’imprenditore e la modella, che è incinta del loro primo figlio, nelle scorse ore hanno affrontato un volo transatlantico un po’ particolare. Sono dovuti infatti entrare sul velivolo bardati e con le protezioni personali, poi prima del decollo gli è stata misurata la temperatura corporea (se avessero avuto la febbre non sarebbero potuti partire). Da Miami sono rientrati a Bologna, la città natale del 52enne, che in questo periodo è al settimo cielo dopo aver scoperto di stare per diventare padre.

Arrivati in Emilia, Gianluca e Sharon hanno subito iniziato a godersi il sole del Bel Paese. E’ molto probabile che nei prossimi giorni, appena sarà possibile, la coppia si trasferirà in Sardegna per l’estate. E’ qui infatti che Vacchi ama trascorrere gran parte della bella stagione, tra gite in barca e relax in villa. Poi però, dicono i beninformati, potrebbero tornare negli USA per fare in modo che il loro bambino nasca sul suolo a stelle e strisce. In questo modo potrà avere la cittadinanza americana (molto ambita, visto che dà diritto a vivere e lavorare senza restrizioni nel Paese più ricco e potente del globo). Lo stesso hanno fatto anche Chiara Ferragni e Fedez con il loro Leone.

Sharon sul social ha però fatto sapere che per la prima volta il jet leg l’ha colpita in maniera molto forte. “Ho ancora il jet leg, sento che questa volta mi ha colpito tre volte più forte… ma devo ricordarmi che il mio corpo sta affrontando molti cambiamenti in questo periodo, quindi devo dargli più tempo ed essere più paziente con me stessa”, ha scritto la 24enne.

La notizia della cicogna in arrivo era stata data da Vacchi e dalla Fonseca via Instagram domenica 10 maggio, giorno della Festa della Mamma. In un video condiviso sul profilo di entrambi, Gianluca aveva spiegato: “Oggi è la Festa della Mamma e ovviamente il mio primo pensiero va a mia madre. Ma poi devo anche dire che quando nella mia vita ho pensato ad una potenziale madre per mio figlio, quella donna aveva le caratteristiche di Sharon”. “E sono molto felice di annunciarvi e condividere con voi questo, io e Sharon aspettiamo un bambino. Lei è la madre che ho sempre sognato per mio figlio”, aveva poi aggiunto.

Scritto da: la Redazione il 18/5/2020.