Gianluca Vacchi: 'Mio figlio sarà sui social'. Ecco perché

Gianluca Vacchi non ha dubbi. “Mio figlio sarà sui social”, dice al Corriere della Sera che l’ha intervistato in diretta su Instagram. L’imprenditore e star dei social spiega il perché della scelta.

“A novembre divento papà: non voglio rivelare il sesso, ma sicuramente mio figlio o figlia sarà sui social, perché ho sempre condiviso la mia vita con il mio pubblico. Non ho nessun tipo di filtro, tranne che per momenti ovviamente molto privati che non possono essere condivisi: lo farò con la giusta misura che stabilirò con Sharon e che non sarà certamente deciso da un tribunale mediatico della esposizione del minore”, precisa l’affascinante 52enne.

Lui e Sharon Fonseca, modella venezuelana 25enne, saranno genitori. La differenza d’età che li separa per Gianluca è ininfluente. E’ felice di avere la ragazza accanto. Vacchi svela: “Sharon ha tutte le caratteristiche che io cercavo in una donna, lei è la persona giusta e mi ritengo davvero fortunato. L’ho conquistata lentamente, ci ho messo più di sei mesi, mi ha fatto soffrire in senso buono ed è giusto che sia così: alle donne va restituita la dignità del corteggiamento”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/6/2020.