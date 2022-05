Gianluca Vacchi piange parlando della figlia: 'Stavo per cadere’

Gianluca Vacchi non è riuscito a trattenere il pianto parlando dei grandi amori della sua vita a ‘Domenica In’. L’imprenditore bolognese si è commosso rilasciando a Mara Venier un’intervista sul suo privato. Esternare in pubblico le emozioni sulla compagna Sharon Fonseca e la figlia Blu Jerusalema non è facile. “Con l’età tutto mi commuove di più. Non ho paura di commuovermi, credo che sia una manifestazione di forza non dover occultare un momento di commozione perché è una delle sensazioni più profonde che l’animo può sentire”, ha spiegato il 54enne.

Parlando della compagna venezuelana, 27 anni, ha poi aggiunto: “Lei mi commuove continuamente. Noi parliamo molto, è una donna straordinaria che ha capito esattamente da che lato doveva prendermi, come doveva farlo, con che tempi, con che ritmo, quando essere ferma, quando essere un po’ più flessibile. Io ero un pianoforte e lei mi ha suonato divinamente”.

Gianluca ha poi ricordato anche il momento in cui gli è stato detto che la figlia, venuta al mondo nel 2020, era nata con la palatoschisi. “Io stavo per cadere per terra, quando me l’hanno detto io stavo letteralmente per perdere i sensi”, ha fatto sapere.

La piccola è stata poi sottoposta a un delicato intervento chirurgico. “Questa era una cosa risolvibile, ma un problema di un bambino non è mai un problema di routine. A Blu Jerusalema hanno dato 25 punti di sutura nel palato in una bocca che forse è grande come due monete. Hanno dovuto ricostruire una parte con frammenti ossei. E noi in Italia abbiamo grandissime eccellenze”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 23/5/2022.