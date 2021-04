Gianluca Vacchi balla e sorride di nuovo con Sharon Fonseca e Blu Jerusalema. In casa dell’imprenditore 53enne, a Bologna, torna il sereno dopo il delicato intervento a cui è stata sottoposta la figlia di sei mesi nei giorni scorsi.

La figlia di Gianluca Vacchi e della giovane compagna è nata con la palatoschisi, una malformazione congenita al palato che colpisce un bambino su 700, è stata necessaria un’operazione per risolvere il suo problema. Sono stati giorni difficili.

“Vedere una creatura innocente soffrire è un esperienza molto provante”, ha confidato Vacchi poco dopo l’intervento. Ha cercato di raccontare così lo stato d’animo di un genitore che vede il proprio figlio finire sotto i ferri.

Ora va meglio. Blu Jerusalema è tornata a casa e sembra essersi ripresa completamente. La mamma, 26 anni, gioca con la figlioletta: le due sono protagoniste dell’ultimo video di papà Gianluca, che, come al solito, allieta i suoi follower, quasi 20 milioni, con i suoi siparietti. I tre hanno ritrovato lo sprint per cui tutti li amano. Il breve filmato in pochissimo tempo raccoglie quasi 1 milione e 200mila ‘like’.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/4/2021.