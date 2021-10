Gianluca Vacchi e la compagna Sharon Fonseca festeggiano con grande gioia il primo compleanno di Blu Jerusalema. L’imprenditore 54enne e la venezuelana 26enne celebrano il gran giorno della figlia, venuta al mondo il 27 ottobre 2020, che spegne una sola candelina.

La coppia, con la bimba in braccio, accoglie tra gli applausi degli ospiti invitati al mini party una magnifica torta dedicata alla principessina di casa.

Prima sul social le dediche alla bambina che tanto hanno desiderato. “Sei arrivata nella nostra vita come un angelo e hai cambiato la prospettiva di tutto il mio mondo. Ora so perché ti ho aspettato così a lungo. I capolavori arrivano solo dopo un lungo percorso e li aspetti tanto perché sono unici e hanno un impatto enorme nella tua vita. Ti amo mia Principessa, niente è più come prima e vivo per ogni singolo respiro che fai. Buon compleanno Blu Jerusalema. Tuo padre”, scrive Vacchi postano uno scatto che lo immortala con la neonata appena nata..

“'La nostra principessa dei sogni', è così che ti chiamano papà e mamma, perché sei la nostra favola. Illumini il nostro mondo. Hai riempito le nostre anime con l'amore più puro che possa mai esistere e ci hai mostrato l'avventura più sorprendente, vulnerabile e speciale. Sei forte, coraggiosa e brillante come un cielo azzurro pieno di stelle il mio cielo. Mi hai insegnato di più in un anno, che in una vita. Ti amerò sempre, per sempre. Mia Blu Jerusalema, buon compleanno”, gli fa eco Sharon. I due sono letteralmente pazzi della figlioletta.

