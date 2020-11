Gianluca Vacchi torna a casa con la figlia neonata e sorprende la compagna: guarda

E’ un’accoglienza da “regine” quella riservata a Sharon Fonseca e alla piccola Blu Jerusalema al rientro dalla clinica dove la modella sudamericana ha dato alla luce la sua prima figlia, nonché prima figlia del compagno Gianluca Vacchi. La bimba è venuta al mondo lo scorso 27 ottobre in una struttura del bolognese. Ora la coppia è tornata a casa con la neonata. Al rientro Sharon è rimasta a bocca aperta quando ha visto un enorme fiocco rosa sul cancello d’ingresso, ma anche statue con palloncini dello stesso colore lungo il viale carrabile che porta alla porta della villa padronale. Così come le bandane al collo degli amati labrador di famiglia.

E’ stato lo stesso Vacchi, diventato padre a 53 anni, a riprendere la reazione di Sharon con il cellulare. Poi l’influencer italiano ha preso in braccio la culla della bimba ed è entrato in casa sotto lo sguardo commosso dei suoi collaboratori domestici, che lo attendevano in fila per vedere per la prima volta da vicino la piccolina. Tutti rigorosamente con la mascherina sul viso per limitare la possibilità di contagio da Coronavirus.

Quando si è venuto a sapere il nome che Gianluca e Sharon hanno scelto per la loro bambina in molti hanno alzato il sopracciglio. Sembra infatti che l’ispirazione sia arrivata alla coppia da una delle canzoni più di successo dell’ultima estate, ‘Jerusalema’. Una scelta un po’ particolare.

Scritto da: la Redazione il 1/11/2020.