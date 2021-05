Gianluca Vacchi va a fare il vaccino in Serbia in jet privato: scoppia la polemica

Gianluca Vacchi va a fare il vaccino in Serbia con un jet privato e scoppia la polemica. L’imprenditore, star dei social, da Bologna, dove vive, vola fino a Belgrado insieme a Sharon Fonseca, compagna e mamma della piccola Blu Jerusalema, per proteggersi dal Covid-19. Non aspetta il suo turno in Italia e sul social esplodono critiche feroci.

E’ ricco e famoso e può permettersi di comprare il vaccino all’estero, anche per la fidanzata 26enne. Vacchi non lo nasconde, anzi, nelle sue IG Stories ringrazia la Serbia per l’opportunità che gli è stata data. “Ci vediamo per la seconda dose la prossima volta”, sottolinea. La sua è stata una toccata e fuga, il milionario esprime gioia e stima per il centro vaccinale che l’ha accolto con Sharon.

Il popolo del web punta il dito contro Gianluca Vacchi che, pur di sentirsi al sicuro, va all’estero a fare il vaccino. Il turismo vaccinale, del resto, è diventato una realtà. La Serbia è stato tra i primi ad aprire i suoi hub agli stranieri. Dallo scorso 11 gennaio bastava compilare un modulo online sul Portale eGovernment e prendere un aereo per Belgrado.

Lo scorso 6 aprile, però, è arrivato il dietrofront. L'Ambasciata serba in Italia aveva comunicato che riservava il prezioso siero contro il Coronavirus solo ai connazionali. La vaccinazione agli stranieri continuava a essere offerta solo quei cittadini che rispettavano determinati requisiti o intrattenevano rapporti professionali con il Paese. E’ probabile, evidentemente, che Vacchi rientri tra questi…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/5/2021.