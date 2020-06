Gianluca Vacchi da quando è tornato in Italia non ha mai smesso di seguire i suoi affari, anche se a distanza. Ora i meeting sono diventati virtuali e quindi non è più necessario vestirsi completamente, visto che la telecamera del pc inquadra solo la parte superiore del corpo. Così il 52enne ne approfitta per fare prima e mettere solo camicia, giacca e cravatta, senza curarsi di indossare scarpe, cinta e pantaloni. E’ stato lui stesso, facendo un po’ di ironia, a mostrarsi durante una videochiamata in questo modo. “Questa mattina prima video chiamata in smartworking con gli azionisti di IMA. E’ successo anche a voi durante la quarantena?”, ha scritto accanto allo scatto.

Vacchi è famoso per i suoi balletti e le sue follie social. Circa un mese fa però ha deciso di pubblicare un video serio, con cui ha dato un tenero annuncio a tutti i follower. Aspetta infatti un figlio dalla compagna Sharon Fonseca.

Lo ha svelato proprio il giorno della Festa della Mamma. Condividendo un video realizzato insieme alla modella 24enne ha detto: “Oggi è la Festa della Mamma e ovviamente il mio primo pensiero va a mia madre. Ma poi devo anche dire che quando nella mia vita ho pensato ad una potenziale madre per mio figlio, quella donna aveva le caratteristiche di Sharon. E sono molto felice di annunciarvi e condividere con voi questo, io e Sharon aspettiamo un bambino. Lei è la madre che ho sempre sognato per mio figlio”.

Scritto da: la Redazione il 11/6/2020.