Gianmarco e Luca Onestini in lacrime in tv: ecco cos'è successo

Gianmarco e Luca Onestini non si frenano in tv, le lacrime scorrono copiose a La Pupa e il Secchione Show. I due tra pianti e abbracci sono incontenibili, davanti allo sguardo della madre, che in collegamento con il programma li guarda e si emoziona. Il 29enne sorprende il fratello più piccolo di quattro anni e lo lascia senza parole con una lettera in cui racconta quanto sia forte il legame che li unisce da sempre.

Il volto di Gianmarco Onestini è bagnato dalle lacrime già da prima, quando Barbara d’Urso gli mostra una clip in cui con una serie di foto si racconta la sua famiglia. “E’ il mio pilastro fondamentale. Mio fratello Luca, mia mamma e mio papà sono le persone più importanti della mia vita”, sottolinea con la voce rotta, raccontando anche di essere stato bullizzato da piccolo perché in sovrappeso.

Il 25enne, che sta per laurearsi in giurisprudenza e proprio per questo nel programma veste i panni di un fascinoso ‘secchione’, poco dopo parla con la mamma Carla.

La donna gli ricorda quanto gli voglia bene e creda in lui. Poi tuona: ”Ho sentito cose che non mi sono piaciute su Gianmarco”. Non apprezza le critiche mosse dagli altri concorrenti e dai giudici che lo trovano troppo pieno di sé e permaloso.

Il pianto di Gianmarco arriva quando in studio entra il fratello maggiore, Luca Onestini. L’ex tronista di Uomini e Donne in una lettera gli scrive: “Fino a quando eri piccolo il tuo sorriso è sempre stato un'esplosione di allegria che riesce a sollevare anche gli umori più scuri. Le persone che ti stanno accanto sono persone fortunate. La tua presenza mi rende felice”.

Gianmarco crolla. “Sono venuto qui per farti una sorpresa e non voglio vederti piangere”, lo rincuora Luca dopo un lunghissimo abbraccio. Mamma Carla commenta: "Hanno un rapporto straordinario, si vogliono un bene infinito e noi siamo fierissimi. Sono due bravissimi ragazzi". Luca ringrazia i genitori: “Mi avete fatto il regalo più bello del mondo regalandomi Gianmarco”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/4/2022.