Gianmarco Onestini, le immagini del clistere a Supervivientes scatenano la polemica

Gianmarco Onestini a Supervivientes, dopo giorni di blocco intestinale e forti dolori, è costretto all’intervento del medico. Il dottore gli fa un clistere. Le immagini vengono mandate in onda in prima serata durante lo speciale su Cuatro, Terra De Nadie, e scatenano subito la polemica.

I fan del fratello di Luca Onestini insorgono, sono in subbuglio. “Perché umiliarlo?”, si chiedono in coro. Nel video che tutti guardano in tv si vede Onestini a quattro zampe per terra in Honduras. Ha un asciugamano bianco che lo copre. Il medico, dietro di lui, gli dice: “Ti metterò un liquido che ti permetterà di andare in bagno, va bene?”.

“Non capisco la voglia di umiliare Gianmarco scattando quelle immagini…non era necessario!”, scrivono in molti. E ancora: “Mi vergogno che in un Paese in cui si lotta per l'uguaglianza, la malattia o il disagio non vengano rispettati. Un programma dovrebbe prestare attenzione ai diritti intimi di una persona e non prenderla in giro”; “Se la base del giornalismo come si dice è quello di verificare l'informazione, quella della sanità è preservare la privacy del paziente”; "La cosa peggiore è che sarà oggetto di risate e scherno"; "Umiliazione al massimo”.

Quel che è accaduto al 24enne all’Isola spagnola è abbastanza usuale: l’alimentazione dei naufraghi è a base di riso e cocco che causano la stitichezza. Le immagini del clistere trasmesse, però, indignano tanti. Onestini, intanto, sta meglio. “Un’esperienza bruttissima che non voglio ricordare”, rivela poco dopo agli altri compagni di avventura al reality.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/6/2021.