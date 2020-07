Gianmarco Onestini, l'ex Adara Molinero lo imbarazza in diretta tv: 'Ce l'ha piccolo'

Gianmarco Onestini ha lo sguardo sbigottito. In diretta tv, l’ex Adara Molinero, con cui ha iniziato una relazione tra le mura del Grande Fratello Vip spagnolo, terminata in modo non proprio indolore una volta usciti, lo imbarazza fortemente. “Ce l’ha piccolo”, dice senza mezze misure ospite con lui in studio al Sàbado Deluxe.

Il conduttore del talk televisivo, Jorge Javier Vasquez, cerca di far sbottonare Adara Molinero. Vuole sapere come andasse il rapporto con il 23enne “a livello intimo”. La modella 27enne non si lascia pregare e distrugge il fratello di Luca. “Non bene. Stavo comunque con lui perché compensava con altro, ero innamorata - spiega - Lui è molto passionale e molto carino e tenero, però non ha esperienza. Non arrivavo mai all’orgasmo, davvero raramente. Ma io non fingevo di averlo, lui se ne rendeva conto, ma quando finiva per lui andava bene così. Si preoccupava solo di lui“.

Non è ancora finita. Gianmarco la ascolta e strabuzza gli occhi. Non crede alle sue parole. Adara continua e ribadisce quel che ha già detto qualche giorno prima: “Ha il pene piccolo”. Non era entusiasta della cosa. Pure i suoi baci non le piacevano: “Erano come… viscidi, non erano dei bei baci“.

“Adara è proprio una bugiarda - replica Onestini imbarazzato - Fa qualsiasi cosa per rimanere in tv”. Poi le si rivolge e dice: “Hai giocato con i miei sentimenti e ora non hai il coraggio di guardarmi mentre mi parli! Hai bisogno di insultare e parlare male degli altri per poter stare in tv”.

Lo scambio di accuse continua sempre in televisione, a Sàlvame. Questa volta Onestini è in studio, la Molinero in collegamento. Gli insulti non si placano e la spagnola non torna indietro: conferma tutto quel che ha detto, l’ex gieffino incassa e controbatte, dandole ancora della bugiarda. La querelle a luci rosse si accende sempre di più.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/7/2020.