Dopo aver partecipato al "Grande Fratello" di Barbara D'Urso, Gianmarco Onestini è volato in Spagna per entrare di nuovo nella Casa, stavolta in qualità di vip. Il fratello di Luca Onestini, infatti, è uno dei concorrenti del "Gran Hermano Vip".

La notizia era nell'aria ma l'annuncio ufficiale è arrivato direttamente dalla sua pagina Instagram. In un perfetto spagnolo Gianmarco ha detto di poter finalmente confermare la partecipazione al reality. Nella clip il ragazzo ha affermato di essere molto legato alla famiglia e che la persona più importante della sua vita è il fratello Luca.

Quest'ultimo mercoledì 11 settembre ha preso un volo e ha raggiunto gli studi del "Grande Fratello Vip" spagnolo. Onestini, infatti, è stato invitato per sostenere Gianmarco durante la prima puntata del programma ed è apparso entusiasta per questa sua nuova avventura televisiva.

Gianmarco ha così deciso di richiudersi di nuovo in una casa a pochi mesi di distanza dalla partecipazione al "Grande Fratello" che gli ha donato visibilità in Italia tanto che in Spagna lo hanno voluto come vip. Esattamente come è successo a Luca, giunto alla corte di Ilary Blasi dopo essere salito sul trono di "Uomini e Donne".









Scritto da: Francesca Romana Domenici il 12/9/2019.