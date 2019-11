Gianmarco Onestini, il video messaggio per Adara Molinero al 'GF Vip' spagnolo

Gianmarco Onestini è innamorato di Adara Molinero. Eliminato dal GF Vip spagnolo, tra lacrime e accuse per la storia d’amore iniziata nella Casa con la donna sposata con Hugo Sierra e con un figlio di sei mesi, il 23enne ora, una settimana dopo, è raggiante. Alla sua bella al reality manda un video messaggio da uomo appassionato. “Ti sto aspettando”, le dice. La ragazza si commuove emozionata.

In studio sette giorni dopo essere stato ‘fatto fuori’ dal televoto Gianmarco Onestini, in barba alle polemiche per la liaison con Adara Molinero, vuole far sentire alla donna tutte le sue sensazioni uniche, quelle che prova per lei.

“Prima di tutto voglio dirti che sei bellissima. Voglio che tu rimanga perché sei una persona sincera e reale. Tutto ciò che fai, lo fai con il cuore. Non voglio vederti triste perché a tutti noi piace vederti allegra e felice”, le sottolinea Gianmarco.

“Ti sto pensando, ho davvero bisogno di te, qui ho il tuo elastico al polso, ce l’ho sempre con me - continua l’ex gieffino - Vorrei tanto vederti, è come quando hai un regalo e vuoi davvero vederlo ma devi aspettare, ecco io ti sto aspettando”.

Le sue parole riempiono di gioia Adara Molinero che si commuove e piange. Anche lei ha perso la testa per Gianmarco. Felice gli risponde: “Grazie mille per queste parole, mi manchi molto e niente, ci vediamo fuori”. I due non hanno alcuna intenzione di perdersi di vista…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/11/2019.