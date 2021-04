Gianmarco Onestini nudo a Supervivientes: in Honduras si spoglia in spiaggia

Gianmarco Onestini è tutto nudo a Supervivientes. In Honduras, naufrago all’Isola spagnola, il fratello di Luca Onestini regala un momento ‘hot’ che sui social diventa subito virale. Si toglie il costume e si tuffa in versione adamitica nell’oceano, libero e felice.

Il nudo integrale di Gianmarco Onestini fa subito il giro del web. Supervivientes regala istanti imperdibili, in cui i concorrenti osano molto di più di quelli un po’ ‘piagnoni’ dell’Isola dei Famosi italiana.

Il 24enne decide di spogliarsi e buttarsi in acqua, tra le urla e gli applausi degli altri compagni di avventura, galvanizzati dalla sua scelta.

Il programma manda in onda le immagini senza censura, regala così ai telespettatori un primo piano del lato b del ragazzo. Il pubblico approva: guarda Gianmarco senza veli che dà scandalo.

Onestini, del resto, è molto conosciuto in Spagna. Dopo aver partecipato al Grande Fratello 16, è stato concorrente del Gran Hermano Vip 7. Nella Casa ha avuto un’intensa love story con Adara Molinero.

Gianmarco ha poi preso parte anche allo spin-off El tiempo del discuento, in cui erano riuniti alcuni concorrenti del Gran Hermano Vip, e lì ha trionfato. Ora l’emiliano è volato in Honduras per Supervivientes, dove gioca anche Valeria Marini. Spera di farsi notare ancor di più e di vincere. Per farlo mostra i gioielli in tv.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/4/2021.