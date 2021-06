Paura per Gianmarco Onestini! Morso da un ragno velenoso a Supervivientes: come sta ora

Gianmarco Onestini è stato punto da un regno velenoso a Supervivientes: all’Isola dei Famosi spagnola il fratello di Luca Onestini ha vissuto attimi di paura e dolore. Durante la notte l’aracnide l’ha morso, al mattino gonfiore alle gambe e dolori lancinanti: il medico costretto a intervenire.

Brutta disavventura in Honduras. Onestini non è stata la sola vittima del ragno, anche Omar Sanchez, un altro naufrago, è stato punto. Il morso velenoso ha fatto gonfiare gli arti ai due malcapitati, tra grida di sofferenza e lamenti.

A prestare subito soccorso ai due ci hanno pensato gli altri compagni d'avventura. Carlos Alba ha cercato di premere nel punto del morso così da far uscire il veleno. Gianmarco però non ha resistito e ha urlato. E’ stato così chiesto l’intervento del dottore che, raggiunti i ‘feriti’, ha effettuato più o meno la stessa procedura, premendo nel punto della puntura. Il dolore per Onestini è stato devastante: nell’osservare la sua sofferenza, gli altri sono addirittura scoppiati in lacrime.

Gianmarco ha resistito, stoico, quasi da eroe. Durante la puntata serale del reality show il 24enne ha fatto sapere come sta ora: lui non molla. “Buonasera a tutti. E’ vero che ieri è stata la giornata peggiore qui per me, ma voglio dire che sto bene, non getto la spugna, vado avanti e continuo a lottare. Ora più che mai ho bisogno che il pubblico mi sostenga. Siamo ancora qui al top”, ha detto.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/6/2021.