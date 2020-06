Gianmarco Onestini non le manda davvero a dire. Il 23enne, ex concorrente del ‘Grande Fratello’ e star dei reality show anche in Spagna, ha sparato a zero contro Gennaro Lillio. I due hanno condiviso l’esperienza nella Casa di Cinecittà solo un anno fa, ma adesso tra loro è guerra aperta. Durante la scorsa puntata di ‘Non è la d'Urso’ si sono “beccati” in diretta, ora il fratello minore di Luca (ex tronista passato sotto le telecamere dell’edizione vip del papà di tutti i reality) ha detto al settimanale ‘Novella 2000’: “Alla fine di Live Non è la d'Urso ci siamo rivisti nei corridoi Mediaset. Mi sono avvicinato per tentare un chiarimento, visto che sono una persona coerente. Lui di botto mi ha gridato ‘vaffa…’. Era fuori di sé… Secondo voi è un modo civile di confrontarsi?”.

Gianmarco ha poi usato parole durissime nei confronti di Lillio, che durante l’esperienza nell’appartamento più spiato d’Italia aveva intrapreso una relazione con Francesca De André, poi bruscamente interrottasi solo qualche settimana dopo la finale. “Tutto quello che ho fatto nella mia vita me lo sono guadagnato da solo… Lui vive di luce riflessa, non è nessuno e resterà per sempre un parassita della società”, ha aggiunto.

Secondo Onestini, Lillio, 28 anni, protagonista anche dell’ultima edizione di ‘Pechino Express’, proverebbe invidia nei suoi confronti. Ma quale sarebbe il motivo? A sentire lui, la ragione di questo sentimento troverebbe origine nel successo ottenuto da Gianmarco in Spagna, dove ha presto parte al GF Vip e poi anche ad altre trasmissioni di successo. “L'invidia è il sentimento più brutto che ci sia, ne sono convinto. Ha iniziato ad attaccarmi ripetutamente dopo la mia ascesa in Spagna… Prova una rabbia nei miei confronti che supera ogni limite”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 11/6/2020.