Gianmarco Tamberi, la sorpresa della fidanzata per l'anniversario

Gianmarco Tamberi rimane a bocca aperta per la sorpresa della fidanzata per il loro anniversario. Chiara Bontempi lo aspetta fino alle 3,30 del mattino. Al ritorno a casa fa trovare al campione olimpico, medaglia d’oro a Tokyo nel salto in alto, assente per impegni professionali, la casa stracolma di palloncini rossi, alcuni ‘galleggiano’ sul soffitto, altri a forma di cuore sono sul pavimento. Ci sono anche petali di rose rosse e miriadi di candele accese ad accoglierlo. La 26enne è sensuale con la sottoveste in seta: lo sportivo 29enne è estasiato.

“Ti ho aspettato fino alle 3.30 di notte per festeggiare insieme.. dopo 12 anni continua a battermi forte il cuore, ho sempre e dico sempre voglia di sentirti, vederti, condividere tutto. Sei la mia persona. Non ho alcun dubbio! Buon anniversario amore mio infinito”, scrive la Bontempi, condividendo con i follower la sorpresa organizzata.

VIDEO

Tamberi pubblica invece una foto che lo immortala mentre bacia Chiara che stringe tra le mani un enorme mazzo di rose rosse. “Dal 20.10.2009 al 20.10.2021 insieme… Per 12 anni ogni singolo giorno ho scelto te a chiunque altro. Ultimo anniversario da fidanzati, da anno prossimo si fa sul serio dicono”. Poi invita i fan alle nozze: “Chi vuole venire al matrimonio?”. Le adesione ai fiori d’arancio di Gimbo piovono…

Gianmarco Tamberi ha fatto la proposta di nozze alla fidanzata poco prima di volare in Giappone per l’Olimpiade. Lei ha detto di sì e accettato con grande amore ed entusiasmo: non vede l’ora di essere sua moglie.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/10/2021.