Gianmaria Antinolfi bacia con grande passione Federica Calemme

Gianmaria Antinolfi prova sensazioni forti quando è vicino a Federica Calemme. Lo dimostrano i baci davvero hot che i due si sono scambiati nella sauna della Casa del ‘Grande Fratello Vip’ nelle ultime ore. Il manager napoletano e la modella, una delle new entry del reality, sono stati ripresi durante un momento intimo. Lui è apparso molto preso, mentre chiacchieravano si è avvicinato al viso di lei e non ha resistito all’attrazione delle sue labbra. Federica chiaramente non si è tirata indietro: anche lei prova qualcosa.

Il 36enne sembra così aver trovato una ragazza con cui è in piena sintonia. Dopo il rapporto sentimentale, in realtà mai nato, con Sophie Codegoni, e un tentativo di riavvicinamento a Soleil Sorge (che aveva frequentato prima dell’inizio della trasmissione), ora l’arrivo in Casa della conterranea (anche Federica è della zona di Napoli), ex Professoressa del quiz show di Rai1 ‘L’Eredità’, ha portato una ventata di aria fresca e una possibile relazione all’orizzonte.

Gianmaria è stato scelto per prendere parte al programma di Canale5 perché ormai un anno e mezzo fa è balzato agli onori della cronaca (rosa) grazie a un brevissimo flirt con Belen Rodriguez, uno dei volti più popolari del piccolo schermo e dei social italiani. I due furono fotografati in un momento bollente durante una gita in barca. La fiamma però durò veramente molto poco e qualche mese dopo Belen era già incinta di Antonino Spinalbese.

Scritto da: la Redazione il 10/1/2022.