Gianmaria Antinolfi: ecco chi è il nuovo fidanzato di Belen

Gianmaria Antinolfi è il nuovo fidanzato di Belen. Moro, fascinoso, napoletano, pare aver conquistato velocemente la showgirl argentina, traumatizzata dal secondo addio con Stefano De Martino, padre di Santiago, 7 anni. Ma chi è questo aiutante ragazzo venuto fuori dal nulla?

Giovanni Maria Antinolfi, questo il suo nome esatto, è un imprenditore conosciuto nel mondo della moda e del lusso. Vive a Milano. Nato a Napoli, ha frequentato la facoltà di Economia Aziendale presso l’Università degli studi “Federico II”, poi un master in Management all’Università Bocconi.

Trentacinque anni appena compiuti, ha una sorella che si è sposata da poco a Panarea. Molto riservato, ora è protagonista del gossip grazie ai baci appassionati con Belen paparazzati dal settimanale Chi.

Gianmaria Antinolfi dal luglio 2017 è direttore vendite della Caravel Pelli Pregiate SPA & France Croco, due società che fanno parte del gruppo multinazionale Kering, noto per essere proprietario di famosi marchi come: Yves Saint Laurent, Gucci, Alexander McQueen, Pomellato, Balenciaga, Boucheron e Bottega Veneta. Precedentemente è stato manager per Kenzo e Conceria Tari.

Giangi, pare che così lo chiamino gli amici, è appassionato di calcio e tifosissimo dell’Inter. Sembrerebbe che fino a due settimane fa flirtasse con un’altra bellissima, Dayane Mello, ma che ora i suoi occhi siano solo per Belen…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/7/2020.