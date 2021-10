Gianmaria Antinolfi confessa l’attrazione per Sophie Codegoni: 'Mi piaci, ho deciso’

Gianmaria Antinolfi non si nasconde più, ormai la sua attreazione per Sophie Codegoni, coinquilina del ‘Grande Fratello Vip’, è palese e ufficiale. Durante una chiacchierata con la 19enne, l’imprenditore partenopeo, che ha alle spalle rapporti sentimentali (alcuni dei quali molto brevi) con nomi altisonanti dello showbusiness (da Belen a Dayane Mello), ha detto: “Io qui dentro non ho mai avuto attenzioni per nessuno, l’unica che ho guardato dopo 20 giorni in questa casa sei stata tu. E’ perché già nei primi 20 giorni avevo notato qualcosa in te, ma prima ti guardavo con occhi diversi”.

Il 36enne, facendo molto probabilmente riferimento ad una relazione che aveva intrapreso prima di entrare nel cast del reality, ha poi aggiunto: “Ho già deciso di perdere una persona, perché ho già deciso la persona che mi può piacere in questo momento”. Ovvero proprio Sophie.

“Dammi la possibilità di conquistare la tua fiducia, io non voglio stare lontano da te, non voglio smettere di guardarti, non voglio smettere di parlare con te, non voglio smettere di fare le cose belle che facevo con te”, ha continuato. E ancora: “Mi piaci. Non fisicamente, non me ne frega niente di come una persona è fatta fisicamente, mi piaci qui (indica la testa, ndr)”.

“Non ho mai fatto un problema della tua età, perché hai 19 anni. Ne puoi avere 20, 30, 50, a me piaci come sei fatta qui (indica nuovamente la testa, ndr)”, ha quindi concluso.

Scritto da: la Redazione il 15/10/2021.