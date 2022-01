Gianmaria Antinolfi contro Soleil: 'Hai organizzato la paparazzata con Iannone’

Sono volate frecciatine e accuse reciproche nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. I due, che in passato hanno avuto una breve frequentazione, si sono sostanzialmente rinfacciati a vicenda di essere stati ingaggiati nel reality solo grazie a un po’ di fama raggiunta grazie ai giornali di gossip. La 27enne ha infatti detto all’imprenditore partenopeo: “Tu ti dimentichi che in questo mondo sei entrato da due giorni e puoi pensare di fare il furbo. Io so tutto. Ti ricordo che quello che si trova qui perché è uscito sui giornali con qualche donna sei tu”.

Nel passato di Gianmaria infatti ci sono flirt con bellissime della tv come Belen Rodriguez e Dayane Mello.

Ma il 36enne non c’è stato e ha subito prontamente replicato all’italoamericana: “E tu perché hai organizzato una paparazzata con Iannone”. Il riferimento è ad alcune foto uscite su una rivista di cronaca rosa nel 2020. Già in televisione, a ‘Pomeriggio Cinque’, un fotografo aveva affermato che era stata proprio Soleil a chiedere di essere immortalata vicino all’ex pilota di Moto GP.

Davanti all’accusa stavolta Soleil ha deciso di tacere e non ha risposto.

Scritto da: la Redazione il 11/1/2022.