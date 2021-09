Gianmaria Antinolfi al GF Vip fa l'elenco dei suoi flirt, da Belen a Soleil: subito bacchettato

Gianmaria Antinolfi al GF Vip si presenta e fa l’elenco di tutti i suoi flirt con donne famose, da Belen, passando per Dayane Mello fino a Soleil Sorgè. Subito bacchettato, sorride. L’imprenditore 36enne elenca le sue conquiste, ma non fa una bella figura e in Casa è gelo con la bionda 27enne con cui ha avuto un incontro fugace.

“Ciao ha tutti mi chiamo Gianmaria Antinolfi, ho 36 anni e sono napoletano - dice il ragazzo - Sono un imprenditore, ho lavorato negli ultimi 12 anni nel campo della moda. Ci so fare con le persone, sono un po’ un incantatore di serpenti, ho un lato da seduttore che provo a utilizzare in tutte le sfaccettature della mia vita. A me piacciono gli uomini come Cary Grant e Sean Connery, i gentiluomini di una volta, quelli che non devono chiedere mai”.

VIDEO

Poi subito aggiunge: “Da buon italiano e soprattutto napoletano, a me piacciono molto le donne e ho la fortuna di piacere. Ad esempio, con Belen, di lei potrei parlare solo in modo meraviglioso. Siamo stati insieme a Capri e a Ibiza e ho un bellissimo ricordo. Ovviamente non dico altro: sono stato fortunato. Ho avuto una storia anche con una ex concorrente del GF Vip, Dayane Mello. Nella Casa so anche che c’è una persona con cui ho avuto un flirt che è Soleil. Sono apertissimo al dialogo, non ho problemi a incontrarla, lei non so”.

Le sue parole scatenano la polemica. Signorini interroga la moglie di Bonolis e le chiede come lo vede: “Ehm, non lo so. Esteticamente non è il mio genere, perché è molto giovane, non è molto famoso”. Adriana aggiunge: “Bello partenopeo ma io non amo troppo quelli che si vantano delle conquiste, forse è qui per cercare se stesso”. E a lui sottolinea: “Speriamo che tu esca da qui non più come ‘il fidanzato di’…”.

Quando il partenopeo entra nella Casa con Soleil c’è subito un po’ di imbarazzo. “Avete avuto una storia voi due?”, chiede Alfonso. “Sinceramente no, è stato un flirt”, ribatte Antinolfi. E subito Sonia interviene: “E scusa quale è la differenza?”. Tra lui e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne non è tutto rose e fiori e si vede…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/9/2021.