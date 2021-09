Gianmaria Antinolfi, polemica per la frase al GF Vip: 'Mi hanno detto di chiavar*i Sophie Codegoni’

Gianmaria Antinolfi finisce nella bufera. E’ polemica per la frase pronunciata al GF Vip. L’imprenditore, ex di Soleil Sorgè, Dayane Mello e Belen, senza freni ad Alex Belli confida: “Mi hanno detto di chiavar*i Sophie Codegoni”. Il popolo del web inorridisce alle sue parole e punta il dito contro il 36enne.

Gianmaria si svela ad Alex e gli fa sapere di essere entrato al reality con intenti ‘bellicosi’… “Io avevo programmato di entrare qua dentro e fare un macello. Ma con chi caz*o lo faccio? Di queste qua nessuna… Con Soleil abbiamo chiarito, ma non provo più niente. Con le altre? Con chi? Io ho detto a loro: ‘Se mi date un po' di materiale, io posso fare un po' di casino, ma se non mi mettete un paio di ragazze che mi piacciono io che caz*o faccio?' Anche se volessi fare solo un po' di show, ma con chi? O sono tutte occupate, poi nessuna è il mio genere. Uno dice, non è il mio genere ma non è occupata, anche solo per fare un po' di show…”, dice il 36enne.

Antinolfi sottolinea di non avere problemi a lasciarsi travolgere dalla passione davanti le telecamere: “Per me sarebbe fantastico, essere completamente libero, trovare una qua dentro e divertirmi con lei. Sai come passerei le giornate? Sul divano. Io qua dentro chiave*ei di sicuro. Non mi farei proprio problemi”. Belli lo incoraggia: per lui, se davvero lo facesse, sarebbe un “mito”…

Gianmaria confessa che gli amici gli hanno dato un obiettivo, la concorrente da conquistare: “Loro mi hanno detto: ‘Chiava*i Sophie’. Tutti me lo hanno detto”. La sua frase, l’intero discorso dell'imprenditore, manda su tutte le furie la gente sul social. I più rimangono a bocca aperta. “Nauseati, disgustati, schifati”, dicono in coro.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/9/2021.