Gianmaria Antinolfi, Soleil l'accusa di stalking, lui la sbugiarda: 'Dopo che era finita, mi ha cercato lei e...'

Gianmaria Antinolfi è furioso con l'ex Soleil Sorgé. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne l’accusa di stalking al GF Vip, lui reagisce e la sbugiarda. Dice la sua a Sophie Codegoni e la lascia a bocca aperta. “Dopo che era finita, mi ha cercato lei e si è fatta scopa*e”, svela l’imprenditore napoletano, ex anche di Belen e Dayane Mello.

Antinolfi dopo la diretta di lunedì sera è arrabbiatissimo. Le parole di Soleil gli hanno fatto male, ha anche minacciato di lasciare il GF Vip. Ora vomita la sua verità all’ex tronista del dating show di Maria De Filippi. “Si va a fare il piantino in Confessionale ma non dice le cose come stanno. Lei dice stalking perché mi presentavo sotto casa sua a portarle la colazione? Perché volevo portarla in vacanza o in barca? Poi la storia era chiusa e dopo un mese la carina mi ha richiamato, si è fatta scopa*e, più volte”, confida.

La Codegoni cerca di calmarlo e zittirlo, gli spiega che parlare in questi termini non ha senso. Gianmaria è un fiume in piena. “Si prenderà la responsabilità di quello che ha detto. Verrà querelata per questo. Domani mattina la faccio denunciare dai miei avvocati. Questa è diffamazione. Questa è andata in Confessionale a dire una cosa del genere dopo che aveva chiarito con me?! Sono parole di una gravità assoluta”, sottolinea ancora.

“Non si possono usare certi termini con leggerezza. Ragazzi è falsa, perché mi aveva detto che non aveva più problemi con me e che avremmo vissuto il GF Vip da amici. E poi dopo pochi minuti ti chiudi in Confessionale a dire che sono uno stalker? Ci saranno seri provvedimenti per questo”, aggiunge.

Gianmaria ha paura di confrontarsi in diretta con la Sorgè, perché “la tv è il suo mondo”, ha timore che rigiri tutto a proprio favore. “Io non posso parlare con lei da solo, perché temo che rigiri tutto. Potrebbe estremizzare i miei discorsi e farmi passare per quello che non sono. Lei sparla di tutti, ma proprio tutti, anche delle migliori amiche”, fa sapere.

Anche Miriana Trevisan è sbalordita dalle parole del partenopeo: il ragazzo le ha raccontato qualcosa riguardante la bionda all’orecchio, lei basita esclama: “Speriamo non si sia sentita perché è pesante". Antinolfi ribatte: “L’ho detta solo a te questa cosa”. Sicuramente non finirà qui.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/9/2021.