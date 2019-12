Gianna Nannini in lacrime per mamma e figlia in tv: mentre canta interrotta bruscamente

Gianna Nannini versa molte lacrime a Domenica In. In tv ricorda la mamma Giovanna, morta nel 2014 a 91 anni. Poi parla anche della figlia Penelope: “Mi ha stravolto la vita”. L’artista si commuove moltissimo davanti a Mara Venier e mostra il suo volto più intimo. Poi si esibisce, presentando il suo ultimo lavoro, “La Differenza”. Peccato che la sua performance venga bruscamente interrotta per dare la linea al Tg1 per la diretta del Papa…

Ripercorre la sua vita. In tv Gianna Nannini vede un vecchio filmato in cui è con la mamma Giovanna che descriveva la rocker come “ribelle e impossibile, sì: impossibile da sopportare!“. Il video di circa dieci anni fa la commuovere fino alle lacrime.

Racconta la carriera fatta di tanti successi, ma si illumina quando parla di Penelope, la figlia che ha da poco compiuto 9 anni. Sul volto di Gianna Nannini tornano le lacrime. “Penelope ha fatto 9 anni, cresce. Mi segue a volte ai concerti, e balla. Balla benissimo. Da quando sono diventata mamma, mi ha stravolto la vita. Viene sempre lei prima di me, anche nelle scelte che faccio. Io ho 2 o 3 motti su cui l’ho allenata, però lei è molto indipendente, l’ho abituata all’indipendenza”, svela.

L’intervista di Gianna Nannini a Domenica In è intensa e lunga, così il tempo da dedicare alla sua esibizione sulle note de “La Differenza” è poco. C’è il collegamento con Greccio, per la cronaca della visita di Papa Francesco allo storico presepe della città, che incombe e Gianna viene sfumata dopo pochi secondi. Mara Venier subito dopo si scusa per l’interruzione.

"Devo scusarmi per quello che è accaduto prima. Gianna Nannini stava cantando ed è stata sfumata. Chiedo scusa io, noi non siamo stati avvisati che ci avrebbero interrotto. Siamo stati colti di sorpresa anche noi, avevamo dei minutaggi molto precisi”, dice. E aggiunge: "Naturalmente come Domenica In e io personalmente siamo stati felici di aver dato la linea al Tg e aver seguito Papa Francesco”.

Intanto, sul web si scatena immediatamente la polemica. I fan insorgono. “Mara, no! Togliere e sfumare la Nannini mentre canta, no!”, commenta un utente. Mara replica e si dice “nera” per ciò che è accaduto.

Le scuse della conduttrice arrivano anche in un post sul social. Mara condivide uno scatto con Gianna Nannini e scrive: “Gianna torna nella seconda parte di Domenica In .....a dopo grande Gianna! Purtroppo mentre cantava hanno dato la linea al tg...”. L’arista 63enne risponde senza alcuna rabbia e scrive: “Grazie, sei l’unica”.

