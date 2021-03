Gianni Morandi la foto dopo il ricovero in ospedale: guarda

Gianni Morandi è sofferente, ma ha gli occhi che sorridono nella foto subito dopo il primo ricovero all’Ospedale Maggiore di Bologna. Mascherina sul volto, è circondato dai soccorritori, gli infermieri e i medici che lo hanno preso in cura immediatamente dopo l'incidente. Lo scatto circola nelle chat tra i fan dell’artista ed è subito finito in Rete.

Vittima di un incidente nella sua tenuta, il popolarissimo cantante 76enne si è procurato profonde ustioni alle mani e alle gambe. Purtroppo è scivolato, perdendo rovinosamente l’equilibrio, sulle sterpaglie che stava bruciando. Fortunatamente è riuscito a mettersi in salvo da solo, subito dopo è stato portato dall’ambulanza nella struttura sanitaria che gli ha prestato il primo soccorso.

Morandi, a causa delle ustioni, è stato poi trasferito al reparto grandi ustionati dell'Ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni di salute sembrano stabili. Nei giorni scorsi l’equipe medica della struttura ospedaliera pareva non escludere la possibilità di un intervento chirurgico per evitare complicazioni, adesso l'operazione sembra accantonata.

Gianni Morandi resta in ospedale, non si sa ancora per quanto tempo ancora e quando potrà essere dimesso e rimandato a casa. “Gianni Morandi sta bene, certo se l’è vista brutta, ma non c’è da preoccuparsi. Non preoccupatevi, è in buone mani, guarirà presto”, fanno sapere i dottori.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/3/2021.