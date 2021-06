Gianni Morandi racconta per la prima volta il suo incidente in tv: 'Ho pensato di non farcela'

Gianni Morandi racconta in tv per la prima volta l’incidente avuto poco più di tre mesi fa. Il cantante 76enne l’11 marzo scorso è scivolato malamente mentre stava bruciando alcune sterpaglie nella sua tenuta, ha riportato ustioni sul 15 per cento del corpo. Costretto a un lungo ricovero all’ospedale Bufalini di Cesena, è stato dimesso il 7 aprile. “Ho pensato di non farcela”, confessa a La vita in diretta, ospite di Alberto Matano.

La sua mano destra è stata gravemente danneggiata dalle ustioni, per ritrovare la mobilità dell’arto, Morandi ora porta durante il giorno un vistoso tutore. In collegamento con il programma di Rai Uno, racconta i momenti drammatici vissuti, si ritiene molto fortunato…

“Mi ritengo veramente fortunato. Cadere in quella buca, sopra quelle braci, con delle fiamme, venirne fuori e salvarsi stato un momento pericoloso di paura incredibile che ho provato, lo considero un dono del signore - rivela il famoso artista - In quel momento mi sembrava di non farcela. Ho messo le mani dentro le braci, poi il gomito, i glutei, le gambe. Mi ritengo fortunatissimo ad aver salvato anche la faccia. In una situazione del genere può finire malissimo e non lo dimenticherò mai”.

E’ stata un’esperienza bruttissima che l’ha segnato. Gianni Morandi, però, non perde mai il suo ottimismo e desidera leggerezza. Per questa ragione si è buttato anima e corpo nel progetto di collaborazione con Jovanotti. “In questo momento ne abbiamo bisogno. Mi fa piacere che tra le dieci canzoni più ascoltate dell'estate possa esserci questa 'L'Allegria' scritta da Jovanotti”, sottolinea con l’immancabile sorriso accattivante sulla faccia, quello che neppure il terribile incidente domestico è riuscito a togliergli.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/6/2021.