Gianni Sperti, compleanno da incubo per colpa delle Iene: manda a quel paese la De Filippi perché...

Gianni Sperti trascorre un compleanno da incubo. L’opinionista di Uomini e Donne vive attimi di terrore a Pulsano, in Puglia, dove vive la sua famiglia. La sorella investe un uomo mentre è al telefono e si scatena l’inferno per il 48enne, vittima di Le Iene, con la complicità di Tina Cipollari. Il 48enne, nella foga, manda persino a quel paese Maria De Filippi…

Cinzia, la sorella di Gianni, pure lei gancio di Sebastian Gazzarrini, mentre è in auto col fratello e un amico, fingendo di parlare al telefono, sbadatamente, mentre fa retromarcia, investe un passante. Le urla dell’uomo sono fortissime e in pochissimo tempo tutto il quartiere è sul luogo del misfatto.

Le grida insospettiscono Gianni: “Vuole solo i soldi dell’assicurazione. E’ impossibile che si sia fatto male!”. Per l’ex ballerino l’uomo è un truffatore, nonostante tutto, chiama l’ambulanza che carica su il presunto ferito.

Purtroppo l’incidente di cui è protagonista Sperti diventa subito virale: sul web viene immediatamente riportata la notizia. Gli articoli però raccontano che alla guida ci fosse Gianni e che fosse addirittura ubriaco.

Il telefono di Sperti squilla in continuazione, lo chiamano tutti per una dichiarazione. Anche Tina Cipollari, in apprensione per l’amico, vuole sapere: “Un giornalista mi ha chiamata per chiedermi come sei al volante. Gli ho detto che sei un po’ distratto…”.

Gianni Sperti è sgomento, chiama il passante investito, sempre più convinto che sia un truffatore, e gli chiede di fare una rettifica. L’uomo gli dice di raggiungerlo nella sua abitazione. L’opinionista va subito da lui.

I sospetti di Gianni Sperti diventano realtà. Il passante investito confessa di aver finto. “Il mio lavoro è questo. Io rettifico tutto, se tu mi fai fare un anno da opinionista in tv. Chiama la De Filippi!”, gli dice.

Sperti si rifiuta, ma è proprio Maria De Filippi a telefonargli per chiedergli cosa sia accaduto. Lui le spiega tutto: “Ho la salivazione a zero Maria…”. La conduttrice lo ascolta con attenzione, mantiene la calma, alla fine, però, gli svela che è tutto uno scherzo. E Gianni non può che esclamare: “Ma vaffancu*o”. Per poi subito aggiungere: “Non a te Maria…”. Ma il ‘danno’ è fatto. La De Filippi ride ed esclama: “Buon compleanno Gianni!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/4/2021.