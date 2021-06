Gianni Sperti dopo le critiche per la foto con espressione particolare: 'Non ho mai negato di aver fatto qualche ritocchino, ma...'

Gianni Sperti si espone e si scaglia contro gli hater. L’opinionista di Uomini e Donne pubblica sul suo profilo Instagram alcune foto fatte per uno shooting da Alberto Della Porta. Il 48enne riceve moltissimi complimenti, ma pure tante critiche: l’accusano di essersi stravolto il viso ricorrendo alla chirurgia estetica. L’ex ballerino non ci sta e replica: “Non ho mai negato i ritocchini, ma…”.

Non è la prima volta che i maligni puntano il dito contro Sperti per presunti ritocchini. “Nooo, perchè ti sei stravolto così il viso”, scrive un follower. Altri lo accusano di essere esageratamente gonfio per le “troppe punture”. Gianni stavolta ribatte nelle sue IG Stories.

"La foto è stata scattata lo stesso giorno in cui ho scattato le foto degli ultimi tre post. Non avendo le siringhe portatili, è impossibile che io abbia potuto fare un ritocchino tra uno scatto e l'altro. In quella foto ho un'espressione diversa che a me piace. Capisco che ad alcuni possa non piacere ma…anche meno, grazie”, sottolinea l’ex marito di Paola Barale.

Poi aggiunge a conclusione lapidario e un po’ velenoso: “Non ho mai negato di aver fatto qualche ritocchino. Ora spero riusciate a dormire più serenamente”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/6/2021.