Grave lutto per Gianni Sperti: è morto il papà

Gianni Sperti è devastato dal grave lutto che lo ha colpito: è morto il suo amatissimo papà. Il ballerino dà notizia della dolorosa scomparsa del genitore su Instagram: solo uno sfondo nero con su scritto “Ciao papà”. Non aggiunge parole per descrivere quel che prova: è ammutolito dallo strazio che ha travolto il suo cuore.

Era legatissimo all’uomo che gli ha dato la vita e gli è sempre stato accanto, ora non c’è più. Sperti si abbandona al silenzio e piange il padre. Non chiarisce le cause della sua scomparsa, non ha voglia di parlare in un momento così terribile della sua vita.

La scorsa primavera l’opinionista di Uomini e Donne 47enne aveva preferito tenersi distante dai suoi genitori per evitare il rischio contagio da Covid. Era stato lontano da loro ben sette mesi, solo dopo questo lungo periodo era tornato ad abbracciare il papà. Aveva condiviso la foto che li immortalava insieme, commossi e felici, sul social: “PAPÀ. Finalmente, dopo sette lunghi mesi, ho potuto riabbracciare il mio papà”.

L'ex ballerino è lacerato dalla morte del padre, intorno a lui è unanime il cordoglio: pubblico e colleghi si uniscono al suo immenso dolore e gli fanno le condoglianze per una perdita così atroce. Natalia Paragoni, Angela Nasti, Rosa Perrotta, Alessandro Calabrese, Riccardo Guarnieri, Sara Amira, Pietro Tartaglione, Sabrina Ghio, Davide Basolo, il calciatore Danilo Soddimo, Tutto il mondo di Uomini e Donne di Maria De Filippi si stringe attorno a Gianni Sperti. “Mi dispiace tanto..ti sono vicino..un abbraccio”, gli fa sapere Roberta Di Padua del Trono Over.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/12/2020.