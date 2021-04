Gianni Sperti: 'Ecco perché ho lasciato la danza’

Gianni Sperti ormai è conosciuto grazie al suo ruolo di opinionista nel programma ‘Uomini e Donne’. Con Tina Cipollari ha formato un duo inossidabile nella trasmissione di Maria De Filippi. In molti però ricorderanno che la sua carriera è iniziata come ballerino. Il 47enne ad un certo punto, pur potendo scegliere di continuare a lavorare nel mondo della danza, ha deciso di dare una svolta alla sua vita professionale accettando l’offerta di Maria. Il motivo? Il mondo del ballo è troppo competitivo, almeno a suo parere.

Rispondendo ad alcune domande che gli sono state poste dai follower su Instagram ha fatto sapere: “Ho iniziato nel periodo in cui la televisione italiana offriva molti programmi con la presenza di un corpo di ballo e l’ho fatto per molti anni nonostante la carriera del ballerino è notoriamente breve come quella di un calciatore. Si può decidere di restare nel settore con un ruolo diverso, io invece ho avuto la possibilità di intraprendere un percorso differente ma molto entusiasmante”. “Ho fatto questa scelta anche perché con la danza ho un rapporto di amore e odio. Amo danzare ma non mi è mai piaciuto l’ambiente competitivo che si respira”, ha poi aggiunto.

Gianni, che ha alle spalle un matrimonio con Paola Barale, durato dal 1998 al 2002, ha poi detto di non essere pentito quasi di nessuna scelta fatta nella sua vita. “Rifarei tutto tranne alcune rinunce per amore. E’ un errore che ho fatto e mi ha insegnato che non è una prova d’amore”, ha spiegato. Al momento però non ha una relazione sentimentale: “No, sono bravissimo a dispensare consigli per gli altri. Per me stesso un disastro. Sono troppo complicato”.

Scritto da: la Redazione il 7/4/2021.