Gianni Sperti ha un sedere esplosivo grazie alla palestra: guarda

Gianni Sperti ha un sedere esplosivo e sodo grazie alla palestra. L’opinionista di Uomini e Donne, pupillo di Maria De Filippi, nel suo ‘leg day’ non allena solo le gambe, che molti trascurano. Si dà un gran da fare con i pesi e gli affondi: a beneficiarne è pure il suo fondoschiena.

Fisico tonico, sempre in formissima, Gianni Sperti è un vero cultore del corpo. Ci tiene a non lasciarsi andare. Ed è normale che in palestra cerchi di migliorare ogni parte del suo fisico, come pure il suo sedere.

"La verità è che l'allenamento mi serve non solo per curare il mio corpo ma soprattutto per reagire…", ha sottolineato mentre trascorreva il lungo lockdown tra le mura casalinghe ad aprile scorso.

Il motto di Sperti è “Mens sana in corpore sano”. L’ex ballerino 47enne, proprio grazie alla danza, ha avuto vita facile. L’ex marito di Paola Barale, anche non calcando più i palcoscenici per ballare, con il trascorrere degli anni, però, ha continuato ad allenarsi sempre e comunque.

Sperti ha addominali scolpiti. Braccia definite, gambe con i muscoli gonfi e un sedere che fa invidia non solo a molti uomini ma pure a tantissime donne, che vorrebbero avere la sua costanza nel fare gli esercizi senza sosta ogni giorno.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/3/2021.