Gianni Sperti la verità sui ritocchini

Gianni Sperti si sbottona, almeno un po’, e dice la verità sui ritocchini a cui è ricorso nel corso degli anni. L’opinionista di Uomini e Donne, ex marito di Paola Barale, si è sempre detto favorevole alla chirurgia estetica.

Spesso bersagliato da commenti taglienti per i suoi ‘cambiamenti’ mostrati in tv, Gianni Sperti alla fine ammette: ““Anche io ho fatto dei piccoli ritocchi, nonostante tutti pensino che sia dal chirurgo estetico trecentosessantacinque giorni l’anno”.

Dice la verità e alla fine ammette di essersi concesso qualche ‘aiutino’ per conservare un’immagine più ‘fresca’ nonostante gli anni in più. Il 47enne non nega. Per i più maliziosi per avere la pelle così distesa e senza rughe sarebbe ricorso alle punturine di botox e avrebbe gonfiato le labbra con i filler di acido ialuronico…

Sperti al settimanale regala anche la sua opinione sul lifting a cui si è sottoposta Gemma Galgani. “Sta proprio bene!”, sottolinea. L’ex ballerino fa i complimenti al professor Gasparotti e a tutta la sua equipe per il lavoro svolto.

Riguardo la mani di voler sempre cambiare taglio e colore di capelli, spiega che ama spesso rinnovarsi anche stravolgendo il suo look.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/9/2020.