''Ci rimasi di mer*a'': Gianni Sperti confessa la verità sulla separazione dalla moglie Paola Barale

Il 52enne ammette le 'corna' e ironizza: “Le ho sapute portare, avevo capito…”

Non può negare di essere stato ‘cornuto’. Gianni Sperti confessa la verità sulla separazione dalla moglie Paola Barale a inizio 2000. I due si erano sposati nel 1998, l’addio definitivo è arrivato nel 2002. “Ci rimasi di mer*a”, svela il 52enne a Verissimo.

L’opinionista di Uomini e Donne, ex ballerino, conferma le dichiarazioni di Raz Degan, ex della Barale, a Belve: il modello 57enne aveva confermato che la storia con la 58enne era iniziata quando era ancora legata a Sperti.

Gianni sorride e sulle ‘corna’ in tv rivela: “Le ho sapute portare. Avevo capito che ci fosse qualcosa, chiesi ma non mi diede la risposta vera. L'ho scoperto dai giornali, ci rimasi di mer*a. Sapevo che era in viaggio con amici, poi uscirono le foto sui giornali".

Conferma le parole di Raz Degan a Belve: aveva svelato che con la 58enne era iniziata quando era sposata

Ora è single, la storia appena conclusa, arrivata dopo 10 anni trascorsi da solo, così dice, gli ha provocato dolore. Gianni non confida chi ia stato ad averglielo procurato, ma racconta: “Mi sono innamorato, ho vissuto questa esperienza con la consapevolezza di non essere più capace, invece mi sono riaperto alla possibilità di amare ed essere amato. Poi mi sono accorto che per colpa delle mie paure, per le mie insicurezze, cominciavo a sentire che qualcosa non andava come speravo”.

La relazione è durata 6 mesi: "Sono stato male, ero uno straccio. I miei amici e lo psicanalista mi sono stati vicino. Andavo in giro non sapendo che fare, si erano svuotate le giornate e mi ha fatto male questo”.