La cantante 36enne pubblica un vero e proprio album del viaggio che si sta godendo con la ballerina 24enne

“Spirito lontra”, scrive la romana per accompagnare le immagini del viaggio nella terra del Sol Levante

C’è chi posta souvenir, chi tramonti e chi, invece, decide di ufficializzare una storia d’amore con uno scatto che infiamma immediatamente il web. Elodie, fresca di 36esimo compleanno, celebrato lo scorso 3 maggio, ha scelto il Giappone e un carosello Instagram dal sapore cinematografico per raccontare la sua felicità. E tra templi, kimono, cerimonie del tè e insegne al neon, ecco arrivare anche la foto che tutti aspettavano: il bacio appassionato con Franceska Nuredini, che diventa così ‘social’.

Dal Giappone con amore: Elodie esce allo scoperto con Franceska Nuredini e arriva il bacio social

In un vero e proprio album che racconta la vacanza entusiasmante, fa capolino uno scatto intenso, spontaneo, pieno di complicità, che mette definitivamente il sigillo a una relazione di cui si parla ormai da mesi. Se ancora qualcuno avesse dubbi, Elodie li ha spazza via così: senza comunicati, senza parole altisonanti, ma con un’immagine che vale più di qualsiasi dichiarazione ufficiale.

La cantante 36enne pubblica un vero e proprio album del viaggio che si sta godendo con la ballerina 24enne

Elodie accompagna le foto scrivendo: "Kawauso Yokai”. Tradotto: “Spirito lontra”. Nel folklore giapponese gli yokai sono esseri misteriosi, a metà tra spiriti, demoni e creature magiche. Quindi “Kawauso Yokai” indica una lontra soprannaturale o mutaforma, spesso dispettosa o enigmatica nelle leggende tradizionali.

Le due si divertono a 'travestirsi' da sexy eroine manga

La cantante romana e Franceska, 24 anni, appaiono affiatatissime durante il viaggio nel Paese del Sol Levante. Nelle foto condivise sui social si vedono sorrisi, abbracci, cene a base di sushi, passeggiate tra i templi e momenti di relax in perfetto stile giapponese. Immancabili anche gli scatti in kimono tradizionale, elegantissime e super glamour, o quello da eroine manga.

Il loro legame sarebbe nato proprio sul palco. Franceska, ballerina di origini albanesi cresciuta artisticamente a Genova, fa infatti parte del cast del tour di Elodie appena concluso. Una vicinanza professionale diventata, col tempo, qualcosa di molto più profondo. Negli ultimi mesi le due non avevano mai davvero nascosto la loro intesa: San Valentino insieme a Venezia, compleanni condivisi, vacanze fianco a fianco e continui indizi social avevano già acceso il gossip. Ora però arriva la conferma più chiara ed evidente.

In coppia indossano anche classici kimono

Franceska, prima di entrare nel mondo di Elodie, aveva già costruito una carriera importante nella danza e nello spettacolo, lavorando in programmi tv e accanto ad artisti come J-Ax e Sfera Ebbasta. Parlando della cantante, in un’intervista aveva definito l’esperienza con lei “estremamente appagante, sia artisticamente che personalmente”. Una frase che oggi, alla luce dell'ennesimo viaggio romantico, assume tutto un altro significato.

Elodie e Franceska sono felici e innamorate più che mai

Per Elodie è un momento speciale, personale e professionale. Dopo la fine della lunga relazione con Andrea Iannone, la popstar sembra aver ritrovato equilibrio e serenità. E questa fuga giapponese ha il sapore di una nuova fase della sua vita: più libera, più autentica, più innamorata che mai.