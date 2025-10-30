''Mi ha anticipato'': Gigi Buffon in tv parla dell’esordio in serie A del figlio 17enne Louis Thomas

A This Is Me lo sportivo 47enne racconta tutta la sua emozione quando lo ha visto nel Pisa

Il 5 ottobre è sceso in campo nel match di campionato contro il Bologna. Gigi Buffon in tv parla dell’esordio in serie A del figlio 17enne Louis Thomas, primogenito, avuto dall’ex moglie Alena Seredova (da cui ha avuto anche David Lee, il 31 ottobre 16 anni). A This Is Me lo sportivo 47enne racconta tutta la sua emozione quando lo ha visto con indosso la maglia del Pisa. “Mi ha anticipato”, sottolinea col sorriso. Si riferisce all’età di quando lui stesso ha esordito: era il 19 novembre 1995. Lo ha fatto con il Parma, aveva sempre 17 anni. Ma il ragazzo lo ha fatto una settimana prima del padre.

"Volevo fargli un'iniziazione da portiere, ma è stato bravo lui a dirmi di voler fare l’attaccante”, racconta l’ex numero 1 della Juventus e della Nazionale campione del mondo. “Si è permesso di anticiparmi di una settimana”, ironizza riferendosi all'età in cui ha esordito in serie A.

Buffon aggiunge: “Se rivivo quell'emozione? No, è maggiore perché noi siamo molto sfacciati per cui sappiamo che alla fine sappiamo badare a noi stessi mentre invece per i nostri figli li vediamo sempre un po' più fragili e abbiamo paura possa succedere qualcosa".

Gigi su di lui rivela: “Nasco in una famiglia di grandi sportivi, la nostra è stata una famiglia molto unita. Il mio primo tuffo è stato sulla neve. Sono diventato portiere per una folgorazione, poi sono andato direttamente al Parma". Sul suo esordio in campionato spiega: "Quel giorno ero pervaso dalla gioia di far vedere al mondo chi era Buffon, l'esordio in Nazionale è stato nelle condizioni peggiori in cui giocare. Ognuno di noi ha un destino già scritto".