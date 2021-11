Gigi D'Alessio parla della compagna incinta: 'Con lei sono felice, è dolcissima'

Gigi D’Alessio parla per la prima volta della compagna incinta. Il cantante napoletano a Novella 2000 rivela: “Con lei sono felice, è dolcissima”. Poi aggiunge: “A differenza di altri non vuole apparire”. E’ una frecciatina all’ex Anna Tatangelo?

Denise Esposito a gennaio prossimo regalerà al 54enne il quinto figlio. Gigi è già padre di Claudio, 35 anni, Ilaria, 29, e Luca, 18, avuti da Carmela Barbato, da cui ha divorziato, e di Andrea, 11 anni nato dal lungo legame con la Tatangelo. La 29enne lo rende sereno e appagato. “Divento papà del mio quinto figlio a gennaio - svela al settimanale - Denise è una ragazza dolcissima, viviamo insieme e siamo felici a Roma. Lei mi accompagna anche a Milano, dove sto registrando The Voice Senior”.

D’Alessio ama la riservatezza di Denise, di professione avvocato. La ragazza rimane lontana dai gossip, anche sul social centellina le sue immagini condivise. “Sono molto felice della mia vita con Denise, perché a differenza di molte altre persone non vuole assolutamente apparire”, sottolinea l’artista partenopeo. E aggiunge: “Lei è molto felice della sua vita ed è molto restia a incontrare giornalisti e fotografi. E’ molto riservata ed essendo io un uomo di spettacolo e un artista, apprezzo molto questa riservatezza e questo non voler apparire là dove magari altri l'hanno voluto". Ogni riferimento al suo legame passato sembrerebbe essere non così casuale…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/11/2021.