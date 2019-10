Gigi D’Alessio arriva nel mercato musicale con il suo nuovo disco, “Noi due”. Tutti si chiedono perché tra i tanti duetti presenti nell’album, non ce ne sia uno con la sua compagna, Anna Tatangelo. Il cantante 52enne a Novella 2000 sul nuovo disco senza di lei chiarisce lapidario: “Non siamo Al Bano e Romina”.

“Nel disco non c’è Anna perché sennò ce la cantiamo e suoniamo sempre tra noi. Non vogliamo essere una coppia musicale, siamo due artisti solisti”, dice ancora Gigi D’Alessio. Nessuna crisi in atto. L’artista e la mora 32enne, insieme dal 2005, dopo la momentanea separazione nel 2017, sono tornati a essere una coppia e lo sono tuttora, entrambi genitori felici di Andrea, 9 anni.

“Anna ha la sua personalità e io la mia, non dobbiamo per forza lavorare assieme”, precisa D’Alessio al giornale. Gigi tiene molto al suo nuovo lavoro, dice che per anni è stato vittima di pregiudizi: “Ho venduto 26 milioni di dischi e ho cantato in tutto il mondo, compresi Cina e Giappone, eppure…”.

I pregiudizi fanno male “solo se non fai leva su una forza interiore che ti dice di non mollare mai”. Lui ora se li lascia scivolare addosso. Non sa ancora se tornerà a The Voice of Italy come coach, a tal proposito D'Alessio svela: “Mi hanno detto che se si farà ancora la prima poltrona sarà per me”.

Intanto dal 29 novembre prossimo Gigi sarà su Rai Uno insieme a Vanessa Incontrada: per loro tre prime serate che si chiameranno “Vent’anni che siamo italiani”: “Lo show lo stiamo preparando in questi giorni, vorrei ospitare tanti colleghi”. E chissà se almeno in tv Anna Tatangelo sarà al suo fianco da ospite...

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/10/2019.