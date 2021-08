Gigi D'Alessio di nuovo padre, per 'Chi' Anna Tatangelo sarebbe infuriata: il motivo

Anna Tatangelo sarebbe infuriata per la notizia di Gigi D’Alessio di nuovo padre, in attesa del suo quinto figlio, così rivela Chi che spiega anche il motivo per cui la cantante 34enne, legata all’artista 54enne dal 2005 al 2017 e madre di Andrea, nato nel 2010, si sarebbe arrabbiata.

La gravidanza di Denise Esposito, 28 anni, nuova compagna di Gigi D’Alessio “l’avrebbe mandata su tutte le furie”, così scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini, che ha sganciato la bomba sulla cicogna in arrivo e ha pubblicato le foto che lo immortalano con la nuova compagna, mentre le accarezza il pancione. I due sono in vacanza a Positano sullo yacht di 30 metri Anne Marie.

Anna Tatangelo, sorpresa sua volta dal giornale in grande intimità con quello che sarebbe il suo nuovo amore, il rapper Livio Cori, tra baci e abbracci in spiaggia, non l’avrebbe presa bene. “Denise oggi è in dolce attesa e la coppia ha scelto anche quale sarà il nido d’amore dove nascerà il bebè. D’Alessio ha preso una nuova casa a Napoli, zona Posillipo, vicino alla dimora della sua ex moglie Carmela Barbato, dalla quale ha avuto tre figli: Claudio, Ilaria Luca. I rapporti tra loro oggi sono ottimi, al contrario risultano incrinati quelli con la sua ex Anna Tatangelo, con la quale ha avuto il piccolo Andrea”, scrive nel lungo articolo Chi.

Poi svela: “La cantante sarebbe stata tra le ‘ultime’ a sapere della lieta novella e il tutto sarebbe avvenuto casualmente, cosa che l’avrebbe mandata su tutte le furie. Una notizia che l’ha colpita nell’animo e ha lasciato il segno nel cuore di Anna, che non si aspettava che Gigi ripartisse così in fretta e mettesse su addirittura una nuova famiglia dopo la brusca rottura del loro rapporto”.

E aggiunge ancora: “Un altro elemento che avrebbe ferito la Tatangelo è stato il fatto che Gigi abbia scelto di vivere con Denise non più ad 'Amorilandia', la villa che il cantante possiede in zona Olgiata a Roma e che Anna non ha mai amato. Con la nuova compagna invece ha lasciato Roma per ricominciare da Napoli”. Sarà davvero così?

Anna al momento non si pronuncia, D’Alessio, allergico ai gossip, non commenta le notizie sulla sua vita privata. Avrebbe conosciuto la Esposito grazie a un’amica comune dopo un suo concerto a Capri a giugno 2020, quindi il legame andrebbe avanti già da un bel po’. Sempre secondo Chi il cantante lo scorso dicembre l’avrebbe presentata in famiglia, ora in arrivo il bebè, che dovrebbe nascere in autunno.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/8/2021.