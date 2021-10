Gigi D’Alessio allo scoperto con la compagna incinta: bacio social

Finalmente l’amore è ufficiale. Via social Gigi D’Alessio si è mostrato per la prima volta innamoratissimo di Denise Esposito, la 28enne napoletana da cui aspetta un figlio, il suo quinto. A 54 anni il cantante ha ritrovato la passione grazie alla ragazza. Nonostante la differenza d’età (26 anni) la coppia sembra essere in grande sintonia.

E’ stata lei a condividere sul suo profilo Instagram un brevissimo video, senza audio, in cui i due si scambiano occhiate da innamorati e anche un romantico bacio sulla bocca. Accanto alla clip Denise ha scritto: “Assaje”. Tra i commenti anche quello dello stesso Gigi, che ha aggiunto: “I love you”. Ovvero: “Ti amo”.

La star della musica italiana appare davvero felice nelle immagini. La cicogna in arrivo è elettrizzante. Gigi ha già quattro figli, ovvero Claudio, ormai 35enne (che lo sta per rendere nuovamente nonno), Ilaria, 29 anni, e Luca, 18, avuti dall’ex moglie Carmela Barbato. Poi c’è Andrea, 11 anni, nato dall’amore con l’ex compagna più nota, Anna Tatangelo.

Scritto da: la Redazione il 10/10/2021.