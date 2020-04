Un figlio è “per sempre”, molto più di un matrimonio. Specie a Hollywood e dintorni. E Gigi Hadid avrebbe deciso di legarsi per sempre a Zayn Malik. La modella sarebbe infatti incinta del cantante. A rivelarlo è stato l’attendibile sito TMZ. Pare che la 25enne sia già di 20 settimane. Alcune fonti all’interno della famiglia avrebbero confermato la notizia alla testata americana e sembra che tutti siano molto felici della cicogna in arrivo, anche se per ora né Gigi né Zayn si sono voluto esporre pubblicamente.

Il 27enne, diventato famoso grazie alla boy band ‘One Direction’, abbandonata per intraprendere una carriera da solista, aveva lasciato Gigi due anni fa. I due lo scorso anno sono però tornati insieme e hanno deciso di dare una seconda chance al loro rapporto. Ora il passo ulteriore: costruire una famiglia insieme.

D’altronde recentemente lei ha fatto sapere di aver iniziato ad essere un po’ stufa della vita da modella. “Non mi vedo per sempre nel mondo della moda. Potrei diventare una cuoca a tempo pieno”, ha detto con un po’ di ironia durante un’intervista. Inoltre sembra che soffra un po’ il trambusto di New York e stia pensando invece di trasferirsi nella sua casa di campagna. Il posto ideale per crescere un bambino.

Scritto da: la Redazione il 29/4/2020.